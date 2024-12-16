"Мы неудовлетворены первой частью чемпионата, потому что недобрали очков. При этом отмечу, что мы прогрессируем, это заметно по игре, по желанию футболистов. Это дает надежды, что весеннюю часть проведем намного лучше. Задача махачкалинского "Динамо" на оставшиеся матчи – подняться выше в турнирной таблице. Конкретные места называть не буду. Сейчас мы на одиннадцатой строчке, есть куда двигаться вперед", - приводит слова Газизова "ВсеПроСпорт".
Махачкалинское "Динамо" в текущем сезоне впервые в своей истории принимает участие в высшем футбольном дивизионе первенства страны. В 18 матчах Российской Премьер-Лиги подопечные Хасанби Биджиев одержали 3 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражения (разница мячей составила 11:17).
Таким образом, "Динамо" набрало 17 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу (т.е. 15-го места, которое сейчас занимает грозненский "Ахмат") составляет 4 очка.
В махачкалинском "Динамо" огласили задачу на вторую часть сезона РПЛ
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о выступлении команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала