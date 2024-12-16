"Если Садыгов отойдет от футбола, "Химкам" конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что [Московская] область не сможет финансировать "Химки" в таком объеме. Такую планку задрал клуб. Если Туфан отойдет от финансирования команды, то задача "Химок" будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: "Мы банкроты", - приводит слова Гурцкая Sports со ссылкой на эфире шоу "Это футбол, брат!"
Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов до конца января 2025 года был отправлен судом под домашний арест. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, в СМИ была опубликована информация, что в настоящее время общая задолженность "Химок" составляет более 900 млн рублей.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Химки" в 18 матчах 3 раза победили, 7 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли (разница мячей составила 22:35). Тем самым, подопечные испанского специалиста Франка Артиги набрали 16 очков, которые на данный момент позволяют занимать тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Гурцкая: если Садыгов отойдет от финансирования, "Химкам" конец. Будут игрокам говорить "Мы банкроты"
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал текущее состояние подмосковного футбольного клуба "Химки".
Фото: ФК "Химки"