"Ничего не выиграл и развалил две команды". Силкин - о возвращении Шварца в "Динамо"

Шварц ничего не выиграл до сих пор, а наоборот — развалил две команды. Думаю, что "Динамо" рискует", - заявил Силкин.
Вчера, 22 мая, московское "Динамо" официально сообщило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на три года. Немец приступит к своим обязанностям на летних сборах.
Напомним, в период с 2020 по 2022 год под руководством Шварца бело-голубые впервые за четырнадцать лет завоевали бронзовые медали чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.
Источник: "РБ Спорт"