"Ничего не выиграл и развалил две команды". Силкин - о возвращении Шварца в "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал возвращение Сандро Шварца в московский клуб.
"Я не понимаю этого решения. Наверное, кто-то просто хочет понастальгировать и вернуться в те времена, когда Шварц работал в "Динамо". Но не забывайте, что тогда был другой состав и другой уровень чемпионата.

Шварц ничего не выиграл до сих пор, а наоборот — развалил две команды. Думаю, что "Динамо" рискует", - заявил Силкин.

Вчера, 22 мая, московское "Динамо" официально сообщило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на три года. Немец приступит к своим обязанностям на летних сборах.

Напомним, в период с 2020 по 2022 год под руководством Шварца бело-голубые впервые за четырнадцать лет завоевали бронзовые медали чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.

Источник: "РБ Спорт"

