"Валерий Карпин — это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером. У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ-клуба", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
Валерий Карпин с декабря 2017 года занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Наивысшим достижением команды под руководством российского специалиста было 4-е место, которое было занято в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. В текущем сезоне "Ростов" после 18-ти туров набрал 26 очков, которые позволяют команде на данный момент располагаться на седьмой строчке.
Кроме того, Валерий Карпин с июля 2021 года является главным тренером сборной России по футболу. Действующее соглашение между 55-летним специалистом и РФС рассчитано на срок до июня 2028 года.
Писарев: сейчас Карпин в той стадии, когда готов быть тренером топ-клуба
Тренер сборной России Николай Писарев поделился своим мнением о компетенциях главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"