"За первую часть сезона РПЛ выделил бы из состава ЦСКА Игоря Акинфеева, который выдал сумасшедший матч с "Крыльями Советов", где совершил три "мёртвых сейва". Конечно, нужно выделить молодого Кисляка, который стал футболистом основного состава. Мне кажется, он очень сильно спрогрессировал", - цитирует Гришина "Чемпионат".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
На счету Игоря Акинфеева в этом сезоне 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, 14 пропущенных мячей и 7 матчей "на ноль". Контракт экс-игрока сборной России с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Александр Гришин выделил двух игроков ЦСКА по итогам первой части текущего сезона
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин назвал двух лучших игроков "армейцев" в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА