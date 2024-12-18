Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

Реал Мадрид
3 - 0 3 0
ПачукаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
2 - 4 2 4
ПСЖЗавершен

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
3 - 2 3 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен

Кубок Италии

Новости
Аталанта
6 - 1 6 1
ЧезенаЗавершен
Рома
4 - 1 4 1
СампдорияЗавершен

СМИ: "Динамо" в Бразилии нашло замену Бителло

По информации СМИ, московское "Динамо" следит за атакующим полузащитником бразильского "Ботафого" Джефферсоном Саварино.
Фото: IMAGO
Сообщается, что бело-голубые рассматривают футболиста сборной Венесуэлы как замену Бителло, который этой зимой может покинуть команду и вернуться в Бразилию.

Джефферсон Саварино является игроком бразильского "Ботафого" с января 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 млн евро.

В 2024 году полузащитник в общей сложности принял участие в 55 официальных матчах, в которых ему удалось забить 14 голов, отдать 13 голевых передач, получить 3 жёлтые карточки. Кроме того, на счету Саварино 46 матчей 4 гола в составе сборной Венесуэлы.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится