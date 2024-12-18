Сообщается, что бело-голубые рассматривают футболиста сборной Венесуэлы как замену Бителло, который этой зимой может покинуть команду и вернуться в Бразилию.
Джефферсон Саварино является игроком бразильского "Ботафого" с января 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 млн евро.
В 2024 году полузащитник в общей сложности принял участие в 55 официальных матчах, в которых ему удалось забить 14 голов, отдать 13 голевых передач, получить 3 жёлтые карточки. Кроме того, на счету Саварино 46 матчей 4 гола в составе сборной Венесуэлы.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: "Динамо" в Бразилии нашло замену Бителло
По информации СМИ, московское "Динамо" следит за атакующим полузащитником бразильского "Ботафого" Джефферсоном Саварино.
Фото: IMAGO