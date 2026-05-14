Лукин: Баринов говорит, что матч против "Локомотива" для него обычный

- Дима, конечно, говорит, что для него это такой же обычный матч, как и любой другой. Но я вижу, что он хочет победить, и мы должны помочь ему в этом, - приводит слова Лукина "Матч ТВ".
В 30 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе "Локомотив". По итогам 29 сыгранных туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 48 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 53 баллами в своем активе.
Напомним, что Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно перешел из "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро, отказавшись продлевать контракт с "железнодорожниками".