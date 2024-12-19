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"Химки" назначали генеральным директором Дмитрия Брехова

Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о назначении на должность генерального директора Дмитрия Брехова.
Фото: ФК "Химки"
Ранее Дмитрий Димитриевич занимал должность заместителя генерального директора - Николая Оленева, который покинул "Химки" после более двух лет работы в Подмосковье.

"Химки" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 16 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице. Ранее СМИ сообщали о наличии у футбольного клуба долгов, общая сумма которой превышает 900 млн рублей. А инвестор "Химок" Туфан Садыгов был арестован до конца января по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: официальный сайт ФК "Химки"

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