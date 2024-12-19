Ранее Дмитрий Димитриевич занимал должность заместителя генерального директора - Николая Оленева, который покинул "Химки" после более двух лет работы в Подмосковье.
"Химки" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 16 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице. Ранее СМИ сообщали о наличии у футбольного клуба долгов, общая сумма которой превышает 900 млн рублей. А инвестор "Химок" Туфан Садыгов был арестован до конца января по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Источник: официальный сайт ФК "Химки"
"Химки" назначали генеральным директором Дмитрия Брехова
Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о назначении на должность генерального директора Дмитрия Брехова.
Фото: ФК "Химки"