Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии и весьма вероятно, что они успешно завершатся в ближайшие дни.
25-летний форвард, чей рост составляет 1,96 м., выступает в составе "Левски" с июля 2024 года, когда его выкупили за 90 тыс его у португальского луба "Варзим". Его действующее соглашение с болгарами рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тыс. евро.
После перехода Сангаре в составе новой команды провёл 20 официальных матчей, в которых забил 6 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 2 желтые карточки.
Источник: Gong
Gong: "Пари НН" близок к покупке французского нападающего из чемпионата Болгарии
По информации СМИ, нижегородский "Пари НН" близок к покупке французского нападающего болгарского "Левски" Мустафа Сангаре.
Фото: Lap.bg