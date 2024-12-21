"Я никогда не терял с ним (с Промесом - прим.) связь, потому что-то, что он сделал для "Спартака" и для нашего проекта, по-прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал "Спартаку" и мне лично как капитан команды. Мы вместе смотрели Суперкубок ОАЭ, а на следующий день Квинси пригласил меня на стадион посмотреть его игру", - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. Ранее в СМИ появилась информация, что испанец присутствовал на матче "Дубай Юнайтед", за который выступает Квинси Промес.
Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В феврале этого года футболист был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. На данный момент нападающий выступает за "Дубай Юнайтед".
Всего Промес провел за красно-белых во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.
Абаскаль: никогда не терял связь с Промесом. Очень уважаю его за то, что он дал "Спартаку" и мне лично
Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"