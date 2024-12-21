"Конечно, Пьянич — опытнейший игрок, но ему тоже нужно время на адаптацию в РПЛ, это нормально. Возможно, весной у него будет больше результативных действий, потому что он пройдет сборы с командой", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. Босниец провел за московский клуб во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.
Каррера: Пьянич — опытнейший игрок, но ему тоже нужно время на адаптацию в РПЛ
Фото: ПФК ЦСКА