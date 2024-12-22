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Гацкан: такие переходы, как трансфер Пьянича в ЦСКА, нужны российскому футболу

Экс-футболист "Ростова" Александр Гацкан высказался о хавбеке ЦСКА Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА
= Такие переходы, как трансфер Пьянича в ЦСКА, нужны российскому футболу. Вокруг Пьянича будут развиваться молодые и перспективные игроки, как Кисляк и другие. Пьянич - это такой монстр, вокруг которого строится вся команда, - передает слова Гацкана "Чемпионат".

34-летний Пьянич пополнил состав "армейцев" в сентябре этого года, заключив со столичным клубом соглашение до 30 июня 2025 года. Всего футболист провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей (В Кубке России). В РПЛ босниец не имеет результативных действий.

ЦСКА в 18 турах РПЛ одержал девять побед и потерпел пять поражений, четыре матча с участием "армейцев" завершились вничью. ЦСКА с 31 баллом в активе идет на шестой строчке в турнирной таблице.

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