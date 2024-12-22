- Все идет к тому, что Зиньковский сменит клуб. Он подошел бы многим командам РПЛ. Думаю, что Антон вписался бы в игру, например, "Краснодара", - передает слова Деменко "РБ Спорт".
Зиньковский выступает за "Спартак" с лета 2022 года. За это время 28-летний футболист выходил на поле в составе красно-белых в 87 матчах, забил семь голов и 11 раз ассистировал своим партнерам. Контракт Зиньковского со "Спартаком" рассчитан до середины 2027 года.
В этом сезоне вингер провел 13 матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи. Стоимость Зиньковского оценивается в два с половиной миллиона евро.
Деменко: все идет к тому, что Зиньковский сменит клуб
Бывший футболист столичного "Спартака" Максим Деменко считает, что вингер красно-белых Антон Зиньковский уйдет из клуба.
Фото: ФК "Спартак"