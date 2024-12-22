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Матвеев: каждый год после каждого поражения "Зенита" говорят, что Семак потерял контроль над командой

Экс-нападающий "Зенита" Юрий Матвеев высказался о словах экс-телекомментатора Геннадия Орлова по поводу контроля над командой со стороны главного тренера Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
- Геннадий Орлов заявил, что Семак потерял контроль над командой? Семак уже седьмой год работает в "Зените", и каждый год после каждого поражения говорят, что он потерял контроль над командой. Эти всё ерунда - Богданыч руководит командой, - передаёт слова Матвеева "Чемпионат".

48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак занимает эту должность с мая 2018 года. Во всех полных сезонах под руководством Семака сине-бело-голубые становились обладателями чемпионского звания.

По итогам осенней части текущего сезона "Зенит" набрал 39 очков в 18 матчах РПЛ и занимает второе место, уступая лидерство "Краснодару" из-за поражения в личной встрече (0:2).

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