- Геннадий Орлов заявил, что Семак потерял контроль над командой? Семак уже седьмой год работает в "Зените", и каждый год после каждого поражения говорят, что он потерял контроль над командой. Эти всё ерунда - Богданыч руководит командой, - передаёт слова Матвеева "Чемпионат".
48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак занимает эту должность с мая 2018 года. Во всех полных сезонах под руководством Семака сине-бело-голубые становились обладателями чемпионского звания.
По итогам осенней части текущего сезона "Зенит" набрал 39 очков в 18 матчах РПЛ и занимает второе место, уступая лидерство "Краснодару" из-за поражения в личной встрече (0:2).
Матвеев: каждый год после каждого поражения "Зенита" говорят, что Семак потерял контроль над командой
Экс-нападающий "Зенита" Юрий Матвеев высказался о словах экс-телекомментатора Геннадия Орлова по поводу контроля над командой со стороны главного тренера Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"