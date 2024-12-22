- Давайте назову тройку лучших футболистов первой части РПЛ. Угальде - ведь он забил больше всех мячей. Батраков, который является открытием первой части сезона. А также Глушенков, который провёл отличный отрезок до травмы, - передаёт слова Матвеева "Чемпионат".
22-летний костариканский нападающий "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром осенней части сезона Российской премьер-лиги, забив 15 мячей. Вторым в бомбардирской гонке стал 19-летний атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, который в своём дебютном полном сезоне на высшем уровне забил в 17 матчах РПЛ 10 голов. 25-летний нападающий "Зенита" Максим Глушенков из-за травмы смог сыграть только в 10 матчах РПЛ и забил 8 мячей.
Матвеев назвал трёх лучших игроков осенней части РПЛ
Экс-главный тренер "Урала" Юрий Матвеев рассказал, кого считает лучшими игроками текущего сезона в чемпионате России.
Фото: ФК "Урал"