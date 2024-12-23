"Ситуация такая же. Я все еще жду предложений из РПЛ. ФНЛ не рассматриваю", - приводит слова Набабкина "СЭ".
Минувшим летом истек срок действия соглашения с московским ЦСКА у игрока обороны Кирилла Набабкина. Он защищал цвета "армейцев" с 2009 года. За время своего пребывания в клубе защитник сыграл 324 матча, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.
В настоящее время 37-летний Набабкин играет в команде "СКА-Ростов", которая выступает в Медиалиге.
Набабкин: жду предложений из РПЛ. ФНЛ не рассматриваю
Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что еще ждет предложений от клубов РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА