Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
20:30
УдинезеНе начат
Интер
22:45
КомоНе начат

Набабкин: жду предложений из РПЛ. ФНЛ не рассматриваю

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что еще ждет предложений от клубов РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ситуация такая же. Я все еще жду предложений из РПЛ. ФНЛ не рассматриваю", - приводит слова Набабкина "СЭ".

Минувшим летом истек срок действия соглашения с московским ЦСКА у игрока обороны Кирилла Набабкина. Он защищал цвета "армейцев" с 2009 года. За время своего пребывания в клубе защитник сыграл 324 матча, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

В настоящее время 37-летний Набабкин играет в команде "СКА-Ростов", которая выступает в Медиалиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится