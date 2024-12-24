- У ЦСКА есть проблемы с покупкой игроков, там всё непросто. Клуб находится под денежным давлением, поэтому ему тяжело конкурировать с другими командами, которые сейчас находятся выше в турнирной таблице. Но ЦСКА начинает привлекать к играм россиян, которые заслуженно проходят в состав, - цитирует Евсеева Metaratings.
Ранее в СМИ была информация, что на столичный клуб наложен трансферный бан из-за невыплат "Херенвену" за нападающего Чидеры Эджуке. В ЦСКА же сообщили, что в ближайшее время вопрос с этим будет решен.
ЦСКА в этом сезоне РПЛ провел 18 матчей, в которых одержал девять побед и потерпел пять поражений, в четырех поединках "армейцы" поделили очки с соперниками. ЦСКА с 31 баллом в активе располагается на шестой строчке в таблице. Лидером РПЛ является "Краснодар", у которого 39 баллов.
Евсеев: ЦСКА тяжело конкурировать из-за денежного давления на клуб
В прошлом известный российский футболист Вадим Евсеев дал свой комментарий по поводу выступления ЦСКА в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ