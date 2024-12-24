"Получили ли какой-то ответ от агента Деле? Да, Деле не готов в данный момент ехать в Россию. Пока переговоры закрыты. По-прежнему ли хотим привезти в свой клуб топ-футболиста? Да, это давняя мечта, и, учитывая то, какие имиджевые моменты данный трансфер может дать нам и лиге, желание увеличивается еще сильнее", - приводит слова Зуева "РБ Спорт".
Основанный в 2014 году медиафутбольный клуб "Титан" выступает в Медийной футбольной лиге. В сезоне-2023 "Титан" стал победителем турнира, обыграв в финальном матче в серии пенальти команду Broke Boys.
28-летний Деле Алли последние 6 месяцев остается без команды. Ранее он выступал в составе таких клубов, как английские "Тоттенхэм" и "Эвертон", а также турецкий "Бешикташ". Кроме того, на его счету 37 матчей и 3 забитых гола в составе сборной Англии.
"Деле Алли сейчас не готов ехать в Россию". В "Титане" заявили о закрытии переговорах с хавбеком
Президент медиафутбольного клуба "Титан" Александр Зуев рассказал о переговорах по поводу перехода в команду топ-футболистов.
Фото: ФК "Бешикташ"