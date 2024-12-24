"У нас очень правильные ребята-футболисты говорят, что не думают о первом или третьем месте, а нацелены на победу в каждом матче, как бы это банально ни звучало. А мы говорим всё время о том, что нам надо прогрессировать и исправлять те недочеты, которые есть. А их очень много. Ставим какую-то конкретную задачу? Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ-3", - приводит слова Леонченко "Матч ТВ".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" в 18 матчах одержал 11 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений (разница мячей составила 33;26). Тем самым, "железнодорожники" набрали 35 очков, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице.
Кроме того, красно-зеленые продолжают принимать участие в Кубке России. 11 марта им на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов предстоит гостевая встреча против махачкалинского "Динамо".
Гендиректор "Локомотива" Леонченко озвучил задачи клуба на текущий сезон
Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко рассказал о турнирных перспективах клуба на текущий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"