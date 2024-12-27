Сообщается, что колумбиец проводит отпуск на родине, где пообщался с местными СМИ. Им 31-летний футболист заявил о своей мечте: однажды снова стать игроком аргентинской "Бока Хуниорс", за который он уже выступал в 2016-2019 гг., и выиграть вместе с ним Кубок Либертадорес. Тем самым, Барриос хочет взять реванш, потому что в 2018 году "Бока" в финале проиграла "Ривер Плейту".
При этом полузащитник отдельно отметил, что наличие у него желания перейти в аргентинский клуб не означает, что у его руководителей есть желание подписать с ним контракт.
Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Его действующее соглашение с петербуржцами рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 10 млн евро.
Источник: Noticias Caracol
Игрок "Зенита" Барриос заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс"
Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос заявил о желании вернуться в аргентинский "Бока Хуниорс" и выиграть вместе с ним Кубок Либертадорес.
Фото: ФК "Зенит"