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СМИ: "Краснодар" интересуется колумбийским полузащитником Гузманом

По информации СМИ, в сферу интересов футбольного клуба "Краснодар" попал колумбийский полузащитник клуба "Депортес Толима" Йейсен Гузман.
Фото: Vizzor Image
При этом сообщается, что 26-летний футболист на данный момент не является приоритетным вариантом для "быков".

Йейсен Гузман выступает в составе колумбийского клуба "Депортес Толима" с января 2023 года. Действующее соглашение между игроком и футбольным клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2025 года, поэтому колумбийцы готовы вести переговоры о трансфере футболиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника в 2,8 млн евро.

В 2024 году Гузман в общей сложности принял участие в 44 официальных матчах, в которых ему удалось забить 18 голов и отдать 9 голевых передач.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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