"Я плохо к такому отношусь. Нельзя пьяным за руль садиться. Всё, "Спартака" уже нет, где от ГАИ могли бы отмазать. А не дай бог, если попадёт в таком состоянии в аварию крупную или собьёт кого-то – тюрьма. Футболисты этого пока не понимают, витают в облаках. Они думаю, что их знают, помнят, уважают. Нет, их никто уже не уважает. Через две недели все забывают, если ты не играешь", - приводит слова Пономарева "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 37-летний полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков был пойман на вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим был составлен протокол, а транспортное средство футболиста было отправлено на штраф-стоянку. Согласно действующему законодательству, Глушакову грозит штраф и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Напомним, Денис Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка России в составе московского "Спартака", за который он выступал в 2013-2019 гг.
Пономарёв - о Глушакове, который пьяным водил авто: "Спартака" уже нет, где от ГАИ могли бы отмазать
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о вождении полузащитником подмосковных "Химок" Денисом Глушаковым автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ФК "Химки"