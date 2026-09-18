- Уверенно лидировавший «Краснодар» растерял очки в трех последних матчах. Остроты не хватает?
- В целом, наверное, да. Но самое главное, что не проигрывают. Хотя расстройство от этих ничьих в коллективе, конечно, есть. При этом перед выездом в Оренбург он и не представлялся явным фаворитом, тем более на специфической «синтетике».
- Сразу после перерыва на сборные очень тяжелой у краснодарцев календарь. Еще больше сдадут позиции?
- Да, сразу «Зенит» и «Локомотив» на выезде. Но прямо скажем, для них эта пауза очень кстати. Обойма не такая большая, так что отдых просто необходим. Посмотрим, как этой передышкой воспользуются. Думаю, хорошо подготовятся к возобновлению первенства.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Для них эта пауза очень кстати". Панченко поделился мнением о «Краснодаре»
Бывший российский футболист и ныне тренер Кирилл Панченко высказался для Rusfootball.info об игре «Краснодара» в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"