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Гол Ишкова принес "Уралу" победу над "Нефтехимиком"

"Нефтехимик" проиграл дома "Уралу" в 12-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Урал"
Полузащитник Илья Ишков вышел на поле на 65-й минуте и спустя всего десять минут забил победный мяч.

Беспроигрышная серия команды Сергея Юрана в чемпионате достигла десяти туров кряду.

Первая лига

12 тур

Гол: Ишков, 75.

"Нефтехимик": Исмагилов, Печенкин, Платонов, Пузанов, Кахидзе, Джамилов (Абдуллаев, 81), Шарифуллин, Пяткин, Алейников (Сухомлинов, 81), Котик (Никишин, 81), Машуков.

"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Харин (Малькевич, 46, Карапузов, 65), Коротков, Сунгатулин, Кайнов (Боков, 73), Лео Кордейро (Бондарев, 65), Секулич, Фуррье (Ишков, 65).

Предупреждения: Коротков, 67, Машуков, 76, Пяткин, 87, Секулич, 90+1.

Удаление: Секулич, 90+1.

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