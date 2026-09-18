Полузащитник Илья Ишков вышел на поле на 65-й минуте и спустя всего десять минут забил победный мяч.
Беспроигрышная серия команды Сергея Юрана в чемпионате достигла десяти туров кряду.
Первая лига
12 тур
Гол: Ишков, 75.
"Нефтехимик": Исмагилов, Печенкин, Платонов, Пузанов, Кахидзе, Джамилов (Абдуллаев, 81), Шарифуллин, Пяткин, Алейников (Сухомлинов, 81), Котик (Никишин, 81), Машуков.
"Урал": Селихов, Бегич, Итало, Тихий, Харин (Малькевич, 46, Карапузов, 65), Коротков, Сунгатулин, Кайнов (Боков, 73), Лео Кордейро (Бондарев, 65), Секулич, Фуррье (Ишков, 65).
Предупреждения: Коротков, 67, Машуков, 76, Пяткин, 87, Секулич, 90+1.
Удаление: Секулич, 90+1.
Гол Ишкова принес "Уралу" победу над "Нефтехимиком"
"Нефтехимик" проиграл дома "Уралу" в 12-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Урал"