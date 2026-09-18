Нападающий Амур Калмыков отличился на седьмой минуте встречи и принес гостям победу, которая стала четвертой подряд в чемпионате.
Таким образом костромская команда переместилась на второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Первая лига
12 тур
Гол: Калмыков, 7.
"Волга": Шакеров, Красильниченко (Багателия, 36), Ибрагимов, Хабибуллин (Дзиов, 76), Степанов, Костин (Фольмер, 76), Быков, Саплинов, Никитин (Яковлев, 76), Дм. Рахманов (Шагиахметов, 46), Хашкулов.
"Спартак" Кострома: Гайдаш, Тарасов, Жилмостных, Мохаммади (Мохаммад, 70), Бугарин, Немченко, Каптилович, Маляров, Спахич (Чурсин, 59), Караев (Камилов, 59), Калмыков.
Предупреждения: Быков, 41, Жилмостных, 42, Хабибуллин, 74.
Костромской "Спартак" одержал четвертую победу подряд и поднялся на 2-е место в Первой лиге
Костромской "Спартак" обыграл на выезде ульяновскую "Волгу" в матче 12-го тура (1:0).
Фото: ФК "Спартак" Кострома