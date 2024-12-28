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Живоглядов: доволен, что хотя бы с финансами ушел из "Пари НН"

Российский защитник Дмитрий Живоглядов рассказал о своем уходе из "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
- Меня многие спрашивают: "Ты грустишь, что ушёл из клуба"? На самом деле не скажу, что расстроен – после всего, что произошло. Гончаренко был единственным, ради кого я хотел бы остаться, но не сложилось. Доволен, что хотя бы с финансами ушёл! - цитирует Живоглядова "Чемпионат".

30-летний Живоглядов выступал за "Пари НН" с лета 2023 года. 15 октября 2024 года нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с защитником, который в текущем сезоне ни разу не сыграл.

"Пари НН" в этом сезоне РПЛ в 18 турах одержал четыре победы и потерпел 10 поражений, четыре игры с участием нижегородцев завершились вничью. Клуб с 16 очками в активе занимает 12 место в турнирной таблице.

После зимней паузы в 19-м туре РПЛ "Пари НН" дома примет "Акрон", матч пройдет 1 марта 2025 года.

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