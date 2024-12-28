- Пока неизвестно, буду я тренером молодежной команды "Химок" или нет. Все поднимали бучу, а я говорил, что пока не знаю. Желание у меня есть и играть, и тренировать, - цитирует футболиста "Химок" "Матч ТВ".
Напомним, осенью этого года "Химки" сообщили, что наставник молодежной команды Бранимир Петрович покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора. В СМИ была информация, что руководство клуба рассматривает Глушакова на замену Петровичу.
Глушаков заключил соглашение с "Химками" летом 2024 года. С того момента полузащитник провел за подмосковную команду восемь матчей, но не отметился голевыми действиями. В октябре Глушаков подписал контракт с медийным клубом СКА, при этом его соглашение с "Химками" продолжает действовать.
Глушаков: у меня есть желание и играть, и тренировать
Российский футболист Денис Глушаков рассказал, что хотел бы стать тренером молодежной команды "Химок".
Фото: ФК "Химки"