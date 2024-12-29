- Сейчас альтернативы Дюкову нет и быть не может. У него обширная, структурированная, четкая программа, которая, что немаловажно, обеспечивается финансами. У нас бюджет около 15 млрд рублей — ни одна федерация о таком и мечтать не может.
Напомним, 57-летний Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 2019 года. Ранее стало известно, что Дюков станет единственным кандидатом на выборах главы РФС, которые состоятся в феврале 2025 года. Его поддержали 77 членов организации, входящих в состав союза.
До того, как возглавить РФС Дюков был президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". Эту должность он занимал с 2008 по 2017 год.
Источник: ТАСС
Колосков: альтернативы Дюкову нет и быть не может
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит альтернативы Александру Дюкову во главе организации.
Фото: РФС