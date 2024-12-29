"Игрок, конечно, неплохой, но у "Динамо" перебор иностранцев - 14 человек. А игроки, которые будут выполнять его функцию, найдутся - их не так сложно найти. Бителло это не Неймар, не Месси, не Роналду", - цитирует Силкина Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ботафого" направил в "Динамо" запрос на покупку Бителло, однако бело-голубых не устроила сумма в 10 миллионов евро.
Бителло, играющий на позиции атакуюющего полузащитника, пополнил состав московского "Динамо" в сентябре прошлого года, перейдя из "Гремио". Контракт игрока российским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 10 ассистов.
Силкин: Бителло это не Неймар, не Месси, не Роналду. У "Динамо" перебор иностранцев
Бывший наставник "Динамо" Сергей Силкин отреагировал на новость о возможном уходе полузащитника Бителло в "Ботафого".
Фото: ФК "Динамо"