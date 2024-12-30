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Дьяков: если Бителло уйдет, это будет серьезной потерей для "Динамо"

Экс-защитник столичного "Динамо" Виталий Дьяков высказался относительно информации о возможном уходе из клуба полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее в СМИ была информация, что бразилец готов покинуть "Динамо", в услугах футболиста заинтересован "Ботафого".

- Если Бителло сейчас уйдет, это будет серьезной потерей для "Динамо". Он один из ведущих игроков команды в атаке. Предложение от чемпиона Бразилии и обладателя Кубка Либертадорес – солидный вызов для Бителло, - передает слова Дьякова "ВсеПроСпорт".

24-летний Бителло в текущем сезоне РПЛ провел за "Динамо" 15 матчей, забил один гол и сделал девять голевых передач на партнеров. Трудовой договор бразильца с "Динамо" рассчитан до конца июня 2028 года, трансферная стоимость Бителло оценивается в 12 миллионов евро.

"Динамо" в этом сезоне РПЛ в 18 турах набрало 35 баллов и идет на четвертой строчке в турнирной таблице.

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