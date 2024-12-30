Ранее в СМИ была информация, что бразилец готов покинуть "Динамо", в услугах футболиста заинтересован "Ботафого".
- Если Бителло сейчас уйдет, это будет серьезной потерей для "Динамо". Он один из ведущих игроков команды в атаке. Предложение от чемпиона Бразилии и обладателя Кубка Либертадорес – солидный вызов для Бителло, - передает слова Дьякова "ВсеПроСпорт".
24-летний Бителло в текущем сезоне РПЛ провел за "Динамо" 15 матчей, забил один гол и сделал девять голевых передач на партнеров. Трудовой договор бразильца с "Динамо" рассчитан до конца июня 2028 года, трансферная стоимость Бителло оценивается в 12 миллионов евро.
"Динамо" в этом сезоне РПЛ в 18 турах набрало 35 баллов и идет на четвертой строчке в турнирной таблице.
Дьяков: если Бителло уйдет, это будет серьезной потерей для "Динамо"
Экс-защитник столичного "Динамо" Виталий Дьяков высказался относительно информации о возможном уходе из клуба полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо"