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Безруков: "Рубин" отдавал очки в тех матчах, где не должен был этого делать

Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков подвел итоги уходящего 2024 года.
Фото: ФК "Рубин"
- Подводя итоги 2024 года для "Рубина", скажу — серединка. Мы отдавали очки в тех матчах, где не должны были этого делать. Из-за этого у команды не было запаса очков, чтобы оказываться выше в таблице, - передает слова футболиста казанской команды "Чемпионат".

"Рубин" в этом сезоне в 18 турах одержал семь побед и пять раз сыграл вничью, в шести поединках казанская команда проиграла. "Рубин" с 26 баллами в активе занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первом матче после зимнего перерыва казанцы на выезде сыграют с "Ахматом", встреча пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 19:00 мск.

22-летний Безруков в этом сезоне РПЛ провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

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