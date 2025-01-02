"Действительно, "Краснодар" и "Спартак" интересуются Солари. Но отмечу, что хороший интерес к нему есть и из других стран", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" и "Краснодар" заинтересованы в услугах нападающего "Ривер Плейта" Пабло Солари.
Солари Солари выступает за аргентинский клуб с 2022 года. На его счету 109 матчей за команду, в которых вингер забил 30 мячей и сделал 17 ассистов. Контракт игрока истекает в конце декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.
Агент форварда "Ривер Плейт" Солари прокомментировал информацию об интересе "Краснодара" и "Спартака"
Агент Ариель Кипершмид, работающий с нападающим "Ривер Плейта" Пабло Солари, подтвердил интерес к своему клиенту от "Краснодара и "Спартака".
Фото: Getty Images