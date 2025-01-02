Тарпищев: Соболев — односторонний игрок. Он может хорошо играть только за счет партнеров

"Соболев — односторонний игрок. Это не футболист, который может сделать что?то сам. Он может хорошо играть только за счет партнеров. Это был его выбор, как и право любого игрока. Его сложно осуждать и винить. В "Зените" он не будет играть так часто, и на него не будут играть так много. У них больше высококлассных игроков, чем у "Спартака". Он там потерялся", - приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили нападающего у московского "Спартака" за 10 млн евро и заключили с ним контракт на срок до конца сезона-2026/27. После перехода в составе новой команды Соболев в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах (в среднем, 42,5 мин. за игру), в которых забил 2 гола и отдал партнерам 1 голевую передачу.