"Я уверен, что "Спартак" будет бороться за чемпионство в 2025 году. Это однозначно, нет никаких сомнений. После зимней паузы надо будет сыграть целых 12 туров в РПЛ, а отставание от первого места всего два очка. Конечно, это отыгрывается! Но прямо сейчас сказать, кто выиграет золотые медали, сложно", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание от дуэта лидеров - "Краснодара" и "Зенита" - составляет 2 очка.
Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 28 февраля матчами 19-го тура.
Александр Мостовой оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство в РПЛ
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился своим мнением о шансах московского "Спартака" выиграть чемпионат России в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"