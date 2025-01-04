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Гендиректор "Пари НН": жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов выразил сожаление, что форвард Артем Дзюба не стал игроком нижегородского клуба.
Фото: ФК "Акрон"
- Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к "Пари НН".

Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" летом прошлого года, став свободным агентом. В сентябре форвард подписал контракт с "Акроном". В составе тольяттинской команды 36-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет три забитых мяча и добавил к ним еще три голевые передачи.

Источник: "РБ Спорт"

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