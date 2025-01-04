"Я считаю, что Алексей точно раскрылся бы и при Глушенкове. Но не забывайте, что ушел не только Максим, но еще Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов. Возможно, все было бы не так быстро, как сейчас. Мы же понимаем, что тренеры не только в "Локомотиве" не любят доверять молодым игрокам", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" летом 2024 года за 6,3 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 нападающий стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги.
Алексей Батраков в этом сезоне провел за команду Михаила Галактионова во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Агент Батракова: Алексей точно раскрылся бы и при Глушенкове
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о выступлениях молодого игрока.
Фото: ФК "Локомотив"