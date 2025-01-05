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Кечинов: шансы на чемпионство у "Спартака" как никогда хорошие

Экс-футболист "Спартака" Валерий Кечинов считает хорошими шансы красно-белых на победу в РПЛ в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Ожидание от 2025 года – что "Спартак" наконец-таки вновь станет чемпионом, шансы как никогда хорошие, всего два очка от "Зенита" и "Краснодара", то, как команда заканчивала первую часть сезона, очень обнадеживает, - передает слова Кечинова "РБ Спорт".

На данный момент после 18 туров в активе столичного "Спартака" 37 очков, клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 баллов. На втором месте идет "Зенит", у которого также 39 очков, но петербургский клуб ниже "быков" по дополнительным показателям.

РПЛ возобновится после зимней паузы в конце февраля. "Спартак" в 19-м туре РПЛ на своем поле примет "Оренбург", матч пройдет 2 марта, начало встречи запланировано на 16:30 мск.

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