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Ловчев: "Краснодар" не выдержал борьбы в прошлом сезоне, потому что ему не хватило чемпионской хватки

Бывший советский футболист Евгений Лочев высказался о перспективах "Краснодара" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" претендует на лидирующие позиции только в последние два года. "Зенит" был чемпионом шесть раз подряд, "Спартак" зарекомендовал себя за все годы существования. "Краснодар" не выдержал борьбы в прошлом сезоне, потому что ему не хватило чемпионской хватки. У них пока нет такого опыта", - цитирует Ловчева Sport24.

По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко.

После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербуржцы занимают второе место с таким же количеством очков в своем активе.

"Быки" сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", одержавший в прошлом сезоне победу над "Балтикой" со счетом 2:1.

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