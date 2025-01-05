"Он очень знающий тренер, прогрессивный, много стажируется, умеет подготовить команду. Но он не может стать чемпионом ни с какой командой. И это не его вина, а, наверное, беда. Тренер — это не только специалист, он еще и отец, который может создать теплую семейную атмосферу в команде. А Рахимов — холодный западник. Он говорил: "Футболисты не должны играть за тренера. Они отрабатывают свой контракт, выполняют свою работу", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Рашид Рахимов в 2002 году начал тренерскую карьеру. Специалист занимал должность главного тренера в составе таких команд, как австрийский "Адмира Ваккер Мёдлинг" (2002-2004 гг.), пермский "Амкар" (2006-2007, 2009-2011 гг.), московский "Локомотив" (2007-2009 гг.), грозненский "Терек"/"Ахмат" (2013-2017, 2018-2019 гг.), "Уфа" (2020-2021 гг.).
12 апреля 2023 года Рашид Рахимов был назначен на должность главного тренера казанского "Рубина". В текущем сезоне команда под его руководством в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 26 очков, с которыми расположилась на восьмом месте в турнирной таблице.
Наумов: ни с какой командой Рахимов не может стать чемпионом. Это его беда
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о главном тренере казанского "Рубина" Рашиде Рахимове.
Фото: ФК "Рубин"