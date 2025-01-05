"Бителло – очень важный игрок для "Динамо". Для меня они вместе с Венделом лучшие в лиге на своей позиции. Если Бителло действительно уйдет, то у "Динамо" будет больше проблем с организацией атак. На сегодняшний день "Динамо" – это топ-клуб, и, думаю, руководству удастся найти оптимальную замену", - приводит слова Корчагин Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло желает покинуть команду из-за затянувшегося проведения СВО. Более того, сторона игрока уже договорилось с бразильским "Ботафого", но бело-голубые пока что отказом отвечают на предложения чемпиона Бразилии о трансфере хавбека.
В текущем сезоне Бителло в составе "Динамо" принял участие в 21 матче, в котором забил 1 гол и отметился 10 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 12 млн евро.
Корчагин оценил последствия для "Динамо" ухода Бителло из команды
Бывший игрок московского "Динамо" Эрик Корчагин оценил последствия для бело-голубых ухода бразильского полузащитника Бителло из команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва