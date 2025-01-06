"Когда Хлусевич выходил на поле, играл достаточно уверенно. Но всегда бывает: новый главный тренер, другие требования, ротация состава. Хлусевич должен играть — другого варианта тут быть не может. Думаю, был разговор о том, что Даниил будет играть мало. Понятно, что ему надо искать варианты. Сейчас это и проговаривается", - цитирует Ковтуна "Чемпионат".
В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
На счету Хлусевича 5 матчей в составе национальной команды России. Ранее Даниил выступал за тульский "Арсенал".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Ковтун: Хлусевич должен играть - другого варианта тут быть не может, ему нужно искать варианты
Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун высказался о защитнике красно-белые Данииле Хлусевиче.
Фото: ФК "Спартак"