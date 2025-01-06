"Два российских клуба заинтересованы в Адриэлсоне. Посмотрим, что произойдет в следующие дни", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Адриэлсон провел за французский "Лион" во всех турнирах 1 матч и не отметился результативными действиями. Ранее защитник выступал за "Ботафого" и "Аль-Васль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 4 миллиона евро, контракт защитника с французским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Агент защитника "Лиона" Адриэлсона: два российских клуба заинтересованы в игроке
Футбольный агент Леонардо Корначини заявил, что защитник "Лиона" Адриэлсон может перейти в российский клуб.
Фото: ФК "Ботафого"