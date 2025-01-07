"Трансферное окно открыто, поэтому сейчас идет много разных дискуссий. Будет ли «Ростов» готов отпустить Сако? Это будет зависеть от предложения", — цитирует Диалло "РБ Спорт".
Стоит напомнить, что недавно ходили слухи о возможном переходе Сако в турецкий «Трабзонспор». В этом сезоне нигерийский футболист сыграл 18 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых получил одну желтую карточку.
Сако присоединился к «Ростову» летом 2024 года, перейдя из болгарского клуба «Арда» за 350 тысяч евро. Его текущая стоимость составляет 3,5 миллиона евро, а контракт рассчитан до конца июня 2027 года.
«Ростов» набрал 26 очков в текущем розыгрыше РПЛ и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
Агент Сако: уход Умара из "Ростова" зависит от предложения
Футбольный агент Нассер Диалло подтвердил, что возможный трансфер защитника «Ростова» Умара Сако обсуждается, но всё зависит от предложений, которые поступят клубу.
Фото: ФК "Ростов"