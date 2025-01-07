"В зимнее трансферное окно "Зениту" нужно избавиться от игроков, которые потеряли мотивацию: Артур, Клаудиньо. 3-4 игрока точно нужно или отправить в аренду или продать и приобретать каких-то новых. Если "Зенит" этого не сделает, он все равно чемпионат выиграет. Семак умеет готовить команду. Он знает, как тренировать в длинной паузе. Семак сильно подготовит команду и весной "Зенит" будет выглядеть очень прилично", - поделился Наумов.
На паузу в чемпионате России чемпион шести последних сезонов "Зенит" ушел на 2-м месте в турнирной таблице. Статус "Зимнего чемпиона" достался "Краснодару", который, как и "Зенит", набрал в 18-ти матчах 39 очков, но опередил сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
Тройку лидеров замыкает московский "Спартак". Подопечные Деяна Станковича одержали шесть побед подряд на финишном отрезке календарного года и до минимума сократили отставание от лидеров. Ранее в СМИ появлялась информация, что зимой "Зенит" могут покинуть бразильцы Артур и Родригао.
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: "Зениту" надо продать 3-4 игрока и купить новых. Если он этого не сделает, то все равно выиграет РПЛ
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о шансах "Зенита" защитить чемпионский титул в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"