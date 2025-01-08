"Действительно ли Саласар может перейти в "Спартак", как об этом пишут в СМИ? Это неправда", - приводит слова Менесеса "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний центральный полузащитник "Браги" Родриго Саласара попал в сферу интересов московского "Спартака".
Уругваец выступает в чемпионате Португалии с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В этом сезоне хавбек провел 20 матчей за "Брагу", забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
В "Браге" опровергли возможный переход Саласара в "Спартак"
Директор по скаутингу "Браги" Паулу Менесес прокомментировал слухи о возможном трансфере хавбека Родриго Саласара в "Спартак".
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