"Спартак" сейчас хорош. Но так было и в начале сезона, потом провал, сейчас они снова хороши. Не знаю, от чего у них эти колебания зависят", - цитирует Файзулина "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 37 набранных очков. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Команда Деяна Станковича вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив "Ростову" и сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов.
Виктор Файзулин высказался об игре московского "Спартака"
Бывший футболист Виктор Файзулин высказался об игре московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"