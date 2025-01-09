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Представители Алиссона: у нас не было никаких контактов с "Зенитом"

В агентстве Velop4 Sports, которое работает с форвардом "Атлетико Минейро" Алиссоном Сантаной, прокомментировали слухи об интересе со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Атлетико Минейро"
- Интерес "Зенита"? Информация неверна. На данный момент у нас не было никаких контактов с "Зенитом", и никто не был уполномочен говорить от нашего имени или от имени Алиссона с каким-либо клубом. Если "Зенит" заинтересован, им придется связаться с нами напрямую.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сферу интересов петербургского "Зенита" попал 19-летний правый вингер из "Атлетико Минейро" Алиссон.

В прошлом году нападающий провел за бразильский клуб 36 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Его контракт нынешний действует до конца 2027 года.

Источник: "СЭ"

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