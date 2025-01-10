«Как оценваю игру Глушенкова в первой части сезона? Жалко, что получил эту нелепую травму в матче с «Химками»... Такую сумасшедшую форму он тогда набрал. Но в целом хорошо дебютировал, еще неизвестно кто из них больше бразилец — Глушенков или бразильцы «Зенита». В очередной раз могу сказать, что Максим — игрок уровня «Барселоны». Думаю, если будет такое предложение, то «Зенит» его продаст», — цитирует слова Ларина «СЭ».
Напомним, что Максим Глушенков — выпускник академии «Чертаново». В 2019 году «Спартак» выкупил молодого полузащитника за 300 тысяч евро. Однако уже в 2024 году, когда Глушенков играл за «Локомотив», его выкупил петербургский «Зенит» за 6,3 миллиона евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Также он принял участие в Суперкубке России, где оформил дубль, что позволило ему выиграть свой первый трофей в составе «Зенита».
Ларин: Глушенков — игрок уровня "Барселоны"
Советник по вопросам молодежного футбола в «Крыльях Советов» и бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"