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Нападающий "Оренбурга" Оганесян: мы не заслуживаем быть на последнем месте

Форвард "Оренбурга" Степан Оганесян заявил, что команда не заслужила последнее место в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"У каждого есть самолюбие, и никто не доволен тем, на каком месте мы идем. Мы не заслуживаем быть на последнем месте", - цитирует Оганесяна "СЭ".

По итогам первой части российской Премьер-лиги "Оренбург" набрал 8 очков в 18 сыгранных турах и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. От зоны стыковых матчей за право побороться за выступление в элитном дивизионе на будущий сезон оренбургскую команду отделяет 6 очков. Осенью оренбуржцы одержали всего 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в чемпионате России.

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