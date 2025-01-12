"Бителло — интересный футболист, который мне очень нравится. Я двумя руками за, чтобы он остался в "Динамо". Дай бог, чтобы клуб предложил ему улучшенный контракт и сохранил его, ведь уход Бителло станет большой потерей для команды", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Бителло может перейти в бразильский "Ботафого". Сообщалось, что бразильский клуб предложил за игрока 10 миллионов евро, однако такое предложение не устроило бело-голубых.
В текущем сезоне Бителло провел во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Колыванов: дай бог, чтобы "Динамо" сохранил Бителло, ведь его уход станет большой потерей для команды
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о полузащитнике "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо"